A Direção-Geral da Saúde (DGS) aprovou a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, anunciou, nesta terça-feira, a autoridade de saúde, tal como a CNN Portugal avançou na sexta-feira.

A decisão, que vai dar "prioridade às crianças com doenças consideradas de risco", tem por base a avaliação da Comissão Técnica de Vacinação do risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, e "com base nos dados disponíveis".

"O número de novos casos de covid-19 em crianças tem vindo a aumentar. A doença nestas faixas etárias é geralmente ligeira, mas existem formas graves de covid-19 em crianças. O risco de hospitalização é maior em crianças com doenças de risco, contudo, muitos dos internamentos ocorrem em crianças sem doenças de risco", justifica a DGS.

Para esta posição da autoridade de saúde nacional foram, igualmente, "considerados os contributos de um grupo de especialistas em Pediatria e Saúde Infantil".

A DGS sublinha, ainda, que a presente recomendação "pode ser alterada sempre que se justifique, nomeadamente, caso venham a ser conhecidos mais dados sobre novas variantes".

A vacina pediátrica que vai ser administrada é a da Pfizer, a única aprovada pelo regulador, a Agência Europeia de Medicamentos.

A DGS vai prestar mais esclarecimentos sobre a vacinação desta faixa etária, bem como o calendário e logística, na sexta-feira, em conferência de imprensa.

Bruxelas tinha já anunciado que as primeiras doses chegam à União Europeia no próximo dia 13 de dezembro.

Espanha também aprovou hoje a vacinação das crianças nesta faixa etária.