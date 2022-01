Já está disponível o autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para utentes a partir dos 45 anos.

O autoagendamento pode ser feito aqui.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde já tinha anunciado que esta faixa etária iria ser incluída no processo de vacinação esta semana.

O alargamento da vacinação aos maiores de 45 anos surge numa altura em que se registaram mais 20 óbitos e 20.212 novos infetados nas últimas 24 horas.

Além de permitir a marcação dos maiores de 45 anos, o portal do autoagendamento está aberto para pessoas com 60 ou mais anos que pretendam tomar a dose de reforço contra a covid-19 e vacina da gripe e para pessoas com 30 anos que receberam a vacina Janssen há mais de 90 dias.