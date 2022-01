O presidente do Brasil foi internado na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a informação avançada pela CNN Brasil, Jair Bolsonaro está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

A informação foi confirmada pelo médico-cirurgião António Luiz Macedo, que acompanha o chefe de Estado brasileiro desde setembro de 2018, quando Jair Bolsonaro levou uma facada e esteve internado naquele mesmo hospital.

De acordo com o responsável, há uma suspeita de obstrução intestinal, sendo que o presidente brasileiro vai ser submetido a mais exames.

Ao que o correspondente CNN apurou no local, o quadro do presidente é "estável".

Jair Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 02:00 locais, fazendo-se acompanhar da mulher e da filha.

O presidente brasileiro estava no estado de Santa Catarina a passar um período de férias desde 27 de dezembro.

Mas o médico António Luiz Macedo crê não haver necessidade de Jair Bolsonaro passar por uma outra cirurgia.

Porém, o médico encontra-se nas Bahamas e está a aguardar por um avião para regressar ao Brasil e avaliar o quadro do Presidente. Os seus relatos baseiam-se na informação da equipa médica que está a acompanhar o Presidente no hospital.

Esta é a quinta vez que Jair Bolsonaro está internado desde que levou a facada, a última das quais em 14 de julho, na sequência de uma suboclusão intestinal.

Mas também passou por outros dois procedimentos não relacionados com aquele episódio: a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia.