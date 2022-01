Trinta debates televisivos vão realizar-se entre 2 e 15 de janeiro, nos três canais generalistas – RTP1, SIC e TVI - e nos três canais de informação no cabo – RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal. Inicialmente foram anunciados 36 debates, mas o o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, recusou-se a debater com os líderes dos outros partidos nos canais do cabo.

Domingo, 2 de janeiro:

20:50: PS vs Livre (RTP1)

22h45: BE vs Chega (SIC Notícias)

Segunda-feira, 3 de janeiro:

21h00: PSD vs Chega (SIC)

Terça-feira, 4 de janeiro:

18h00: BE vs Livre (SIC Notícias)

21h00: PS vs PCP (TVI)

22h00: CDS vs PAN (RTP3)

Quarta-feira, 5 de janeiro:

18h15: CDS vs IL (RTP3)

21h00: PSD vs BE (SIC)

22h00: Chega vs Livre (CNN Portugal)

Quinta-feira, 6 de janeiro:

21h00: PS vs Chega (RTP1)

22h00: BE vs IL (SIC Notícias)

Sexta-feira, 7 de janeiro:

21h00: PSD vs CDS (TVI)

Sábado, 8 de janeiro:

21h00: PS vs PAN (TVI)

21h00: PSD vs Livre (RTP1)

Domingo, 9 de janeiro:

21h00: PS vs CDS (SIC)

22h00: IL vs Chega (RTP3)

23h00: PAN vs Livre (SIC Notícias)

Segunda-feira, 10 de janeiro:

18h30 (hora indicativa): BE vs PAN (RTP3)

21h00: PSD vs IL (SIC)

22h00: CDS vs Livre (CNN Portugal)

Terça-feira, 11 de janeiro:

18h30 (hora indicativa): IL vs PAN (SIC Notícias)

21h00: PS vs BE (RTP1)



Quarta-feira, 12 de janeiro:

18h30: CDS vs Chega (CNN Portugal)

21h00: PSD vs PCP (SIC)

22h00: IL vs Livre (SIC Notícias)

Quinta-feira, 13 de janeiro:

21h00: PSD vs PS (simultâneo RTP1, SIC e TVI)

Sexta-feira, 14 de janeiro:

18h30 (hora indicativa): PAN vs Chega (SIC Notícias)

21h00: PS vs IL (TVI)

22h00: BE vs CDS (RTP3)

Sábado, 15 de janeiro:

21h00: PSD vs PAN (RTP1)