Com a subida histórica dos preços dos combustíveis desta semana, atestar um veículo com motor a combustão volta a bater recordes. Se considerarmos os preços atuais, um português com um consumo médio passa a gastar mais cerca de 400 euros por ano em combustíveis, do que gastava no início de março do ano passado.

Um veículo que percorra 15.000 quilómetros por ano, ou 1.250 por mês, terá um custo agravado de 369 euros se for movido a gasóleo e mais 417 euros por ano se for a gasolina. A diferença é de 31% face ao ano passado ou cerca de 30 euros a cada mês.

Mas as contas variam consoante aquilo que gasta o veículo e os quilómetros que são percorridos. Basta que se conduzam durante 30.000 quilómetros ao ano, 82 quilómetros por dia, para que a subida seja mais acentuada: 739 euros no caso do gasóleo e 934 na gasolina.

As contas têm por base os números divulgados pela DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia, tanto no que diz respeito ao consumo, como aos preços médios praticados em Portugal, em cada mês do ano.

Só este ano, os preços da gasolina simples 95 já subiram 24 cêntimos por litro, ao passo que os preços do gasóleo simples escalaram 26 cêntimos.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, disse aos jornalistas que o Governo estava a estudar medidas para conter o impacto da subida de preços da energia, mas afastou que tais medidas conseguissem compensar por inteiro os efeitos da atual crise agravada pela guerra na Ucrânia. A medida voltou a não incidir sobre a carga fiscal, mas através do chamado AutoVaucher - um mecanismo criado pelo Governo para devolver uma pequena parte do que os portugueses pagam a mais.

Governo arrecadou quase 3 mil milhões só com o ISP

Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Estado português terá arrecadado cerca de 3 mil milhões de euros só com o ISP - Imposto Sobre Produtos Petrolíferos que é taxado a cada litro de combustível. Um valor que fica ligeiramente aquém daquele que era previsto pelo executivo, no Orçamento do Estado de 2021 (3,4 mil milhões). Segundo o documento de 2022, entretanto chumbado, o executivo prevê ganhar 3,5 mil milhões com este imposto.

No que diz respeito ao pagamento de impostos sobre os combustíveis, Portugal situa-se acima da média praticada entre os Estados-membros da União Europeia (UE). Em termos do ISP, Portugal é o sexto país que mais cobra tanto nos gasóleos, como nas gasolinas, de acordo com os dados da Apetro - Associação Portuguesa De Empresas Petroliferas. A estrutura destes impostos pode ser encontrada no site da entidade. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma subida deste imposto, que em 2004 era quase metade, no caso dos gasóleos.

Nos gasóleos, a média da UE é de 0,444 euros por litro, abaixo dos 0,513 euros cobrados por cá, ao passo que nas gasolinas a média da UE fica-se pelos 0,554 euros, aquém dos 0,667 euros praticados em Portugal.

A este imposto, junta-se ainda o IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado de 23%. Tudo somado, cerca de 60% de a fatura paga pelos portugueses traduz-se em carga fiscal, sendo que os restantes 40% são partilhados entre a gasolineira, o transporte e os demais processos para que o combustível chegue à bomba.