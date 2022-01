Um sismo com magnitude de 4,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de 35 quilómetros a sul-sudoeste do Cabo Finisterra, em Espanha, foi hoje sentido em Santo Tirso, Póvoa de Lanhoso e Ponte Lima.

Segundo a nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o evento aconteceu pelas 14:44 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O sismo com epicentro a 35 quilómetros do Cabo Finisterra, na província da Corunha, em Espanha, “foi sentido com intensidade máxima III” na escala de Mercalli modificada, no concelho de Santo Tirso, no Porto.

SISMO (Continente)

/ Mag 4.1 / 39 km S-SW Cabo Finisterra (ESP), aprox. / 27-Jan-2022 14:44:10 (hora local) / *** Sentiu este sismo? https://t.co/y4mRnfOJMS / +Info: https://t.co/vSWvlBVw0W — IPMA (@ipma_pt) January 27, 2022

Foi também sentido, ainda que com menor intensidade, nos concelhos de Póvoa de Lanhoso, em Braga, e Ponte de Lima, em Viana do Castelo.

O IPMA adianta que, “se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados”.

Um sismo com magnitude entre 4,0 e 4,9 na escala de Richter é considerado “ligeiro”, sendo pouco provável que provoque danos.

A Escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”. Um nível III nesta escala diz respeito a um evento “fraco”, que pode ser “sentido dentro de casa”, e a sua “vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, lê-se no ‘site’ do IPMA.