O novo telescópio espacial James Webb, capturou a sua primeira estrela e até tirou uma selfie ao seu espelho gigante, com um diâmetro de 6,5 metros, revelou esta sexta-feira a NASA.

Todos os 18 segmentos do espelho principal do telescópio parecem estar a funcionar corretamente, um mês e meio depois do início da missão, referiu a agência espacial norte-americana.

O primeiro ‘alvo’ do telescópio foi uma estrela brilhante, a 258 anos-luz de distância, na constelação da Ursa Maior.

Nos próximos meses, os segmentos de espelhos hexagonais serão alinhados e focados como um só, permitindo que as observações científicas comecem até ao final de junho.

Este observatório espacial, avaliado em cerca de 10.000 milhões de dólares (cerca de 8.800 milhões de euros) foi lançado em 25 de dezembro.

O espelho, banhado a ouro, é o maior já lançado para o espaço e uma câmara de infravermelhos no telescópio tirou uma foto ao espelho, como uma ‘selfie’, enquanto um dos segmentos olhava para a estrela ‘alvo’.

A NASA divulgou a ‘selfie’ nas suas redes sociais.

Focus!

@NASAWebb’s Near Infrared Camera, or NIRCam, recently became operational and captured this “selfie” of the telescope’s primary mirror. Webb will continue aligning its 18 mirrors over the next three months before it can #UnfoldtheUniverse: https://t.co/ppajknCrBm pic.twitter.com/ogx5OVe1Ue