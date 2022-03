O major-general russo Vitaly Gerasimov foi morto esta segunda-feira pelas forças armadas ucranianas no arredores da cidade de Kharkiv, avança a agência de notícias Nexta. O oficial era um conhecido veterano de guerra do exército russo, que serviu na segunda guerra da Chechénia, na Síria e na anexação da Crimeia.

Gerasimov era também chefe de gabinete e primeiro vice-comandante do 41.º exército do Distrito Militar Central da Rússia. As fontes dos Serviços de Defesa ucranianos garantem ainda que "uma série de oficiais superiores do exército russo" também foram mortos e feridos no ataque.

Na sexta-feira, o major-general russo Andrei Sukhovetsky, vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas, também foi morto em combate na Ucrânia, perto do aeroporto de Hostomel, a norte de Kiev.

Apesar de apenas admitir a perda de 498 soldados, o elevado número de oficiais mortos nestes primeiros 12 dias da ofensiva russa indicam que nem tudo está a correr de feição ao Kremlin. As forças ucranianas alegam que mataram mais de dez mil soldados russos e as imagens de aviões e tanques destruídos têm vindo a multiplicar-se nos últimos dias.

Por comparação com os rivais americanos, em duas incursões no Iraque e 20 anos de ocupação do Afeganistão, o exército dos Estados Unidos perdeu o major-general Harold Greene, no ano de 2014, durante uma visita à Universidade Militar de Cabul, por um talibã vestido de soldado afegão. Na altura da sua morte, Greene servia como vice-comandante geral do Comando de Transição de Segurança Combinada do Afeganistão.