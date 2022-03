Ao final de 37 anos após a Guerra Fria, Sting nunca pensou voltar a cantar a música "Russians". Foi composta em 1985 e era um manifesto contra a tensão geopolítica entre a União Soviética, os Estados Unidos e respetivos aliados.

Numa publicação no Twitter, o cantor britânico admitiu que "raramente" cantou esta música desde que a compôs e nunca pensou que "voltasse a ser relevante". Uma clara referência à invasão russa na Ucrânia.

I’ve only rarely sung this song in the many years since it was written, because I never thought it would be relevant again … https://t.co/sC7Sd2fhYG Cello: @RamiroBelgardt