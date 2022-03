Terminou esta segunda-feira a terceira ronda de negociações russo-ucranianas, realizada na Bielorrússia, com o objetivo de encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia. Se para o lado ucraniano a reunião teve "ligeiros avanços" em questões logísticas no estabelecimento de corredores humanitários, já para o lado russo o encontro "cumpriu as expectativas de Moscovo", de acordo com o diplomata Vladimir Medinsky.

A Rússia, através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, revelou que estará disposta a acordar um cessar-fogo imediato caso a Ucrânia se comprometa a alterar a constituição do país, de forma a proibir a entrada em qualquer bloco defensivo, como a NATO ou a União Europeia. Outra das exigências russas passa pelo reconhecimento ucraniano da Crimeia como território soberano russo e o reconhecimento das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como estados independentes. Portanto, são três as exigências fundamentais russas: Constituição; Crimeia; Donetsk e Lugansk.

"Esperamos que da próxima vez possamos alcançar um avanço mais significativo", afirmou Medinsky em entrevista coletiva transmitida pelo canal de televisão público russo Rossiya 24, revela o El Mundo. Antes do início do encontro, o chefe da delegação russa tinha dito que os negociadores iam discutir três blocos de questões, nomeadamente “resolução da política interna, aspetos humanitários internacionais e resolução de questões militares”.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

"Alcançámos alguns resultados positivos no que diz respeito à logística dos corredores humanitários", disse Mykhailo Podoliak, assessor da presidência ucraniana, na sua conta na rede social Twitter.

Quando vai acontecer a próxima ronda negocial?

De acordo com a delegação russa, a próxima ronda de conversas vai acontecer num futuro "muito, muito próximo". Após a conclusão da terceira ronda de conversações entre as duas delegações, Leonid Slutsky afirmou à Reuters que a próxima ronda está para breve, embora não avance com uma data exata.

"A próxima ronda, a quarta, vai ter lugar na Bielorrússia num futuro muito, muito próximo", disse Slutsky à televisão estatal russa. "Não vou avançar com uma data exata para já. Ainda vai ser determinada, talvez amanhã".