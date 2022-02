Um jornalista e um fotojornalista do jornal dinamarquês Ekstra-Bladet foram este sábado baleados durante no leste da Ucrânia, onde estavam em reportagem, avança o mesmo órgão de comunicação, citado pela Reuters.

Segundo o jornal, o jornalista Stefan Weichert e o fotojornalista Emil Filtenborg Mikkelsen foram atingidos enquanto seguiam num carro, à saída da cidade de Ohtyrka, a cerca de 90 a noroeste de Kharkiv. Ambos ficaram feridos, mas fora de perigo, refere a publicação.

"Este é um feio exemplo dos perigos que os jornalistas enfrentam na Ucrânia todos os dias para documentar os horrores da guerra", afirmou o ministro dos negócios estrangeiros da Dinamarca, Jeppe Kofod, no Twitter.

