O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky ligou este domingo ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo nota da Presidência da República, foi abordada a atual situação na Ucrânia.

"O Presidente da República reiterou a condenação veemente de Portugal e o apoio solidário à corajosa resistência ucraniana. Apoio esse cuja concretização tem sido efetivada pelo Governo, nomeadamente através dos Ministérios competentes. Sublinhou igualmente o papel da excecional comunidade ucraniana em Portugal."

Foi ainda referida a parceria no âmbito da política europeia de vizinhança da qual a Ucrânia é parte.

Minutos depois, Zelensky deixou um agradecimento especial:

Talked to 🇵🇹 President Marcelo Rebelo de Sousa. Thanked for the closed sky for Russian planes, support for the decision to disconnect Russia from SWIFT and concrete defense assistance. 🇵🇹 provided weapons, individual protection means & other equipment to 🇺🇦. Together - stronger.