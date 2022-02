A Alemanha anunciou este sábado que vai fornecer "armamento defensivo" à Ucrânia. Em causa estão 1.000 armas antitanque, 500 mísseis antiaéreos e munições, avança o governo alemão, numa altura em que as forças russas continuam a atacar Kiev e outras cidades ucranianas.

Esta decisão marca uma rutura política e surge depois de Berlim ter sido fortemente criticada nas últimas semanas pelas autoridades ucranianas por se recusar a entregar armas a Kiev.



"A invasão da Rússia marca um ponto de viragem. É o nosso dever fazer o melhor que conseguimos para ajudar a Ucrânia a defender-se contra o exército de Putin", afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz.

The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine.