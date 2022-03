Norte

Vila Nova de Gaia: Seminário Cristo Rei

Porto: Igreja Ortodoxa da Constituição

Porto: Windoor Porto

Porto: Bombeiros de Freamunde

Rio Tinto: Junta de Freguesia de Rio Tinto

Amarante: Junta de Freguesia de Amarante

Gondomar: Lacovale

Gondomar: Amizade – Associação de Imigrantes de Gondomar

Vila Real: Loja Solidária do IPV - edifício dos Serviços Centrais

Penafiel: Rua do Bom Retiro, 43, loja B-8

Braga: Portaria da Torrestir

Braga: Firmago

Póvoa de Varzim: Parque da Cidade

Paredes de Coura: Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura

Viana do Castelo: Centro Logístico (Antigo Pavilhão da AIMinho)

Lisboa

Lisboa: Juntas de Freguesia da Estrela, Misericórdia, Areeiro, Ajuda, Benfica

Lisboa: Igreja do Campo Grande

Lisboa: Igreja Ucraniana de Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Nazaré (Rua Quirino Fonseca)

Lisboa: Faculdade de Direito

Lisboa: Amor Perfeito Salão - Galerias Novo Areeiro, Largo do Casal Vistoso

Lisboa: Centro Social e Paroquial de Santa Joana Princesa

Lisboa: Refood Alvalade

Lisboa: Farmácia Miranda – Campo Pequeno

Lisboa: Avenida Duque d'Ávila com Avenida 5 de Outubro (até ao final de quinta-feira)

Lisboa: Teatro Nacional D. Maria II

Lisboa: Teatro da Trindade

Sintra: WinDoor (Manique de Cima)

Sintra: Centro de Apoio à Ucrânia – Rua das Eiras, 64 – Pavilhão C (Mem Martins)

Cascais: Farmácia Luz

Cascais: Juntas de Freguesia de Cascais/Estoril, Alcabideche, São Domingos de Rana, Carvavelos/Parede

Cascais: Centro Logístico de Cascais

Alhandra: Farmácia Central de Alhandra

Óbidos: Complexo Escolar do Furadouro

Loures: Oficina Pro Max Car

Azambuja: Rua Engenheiro Moniz da Maia, 9

Palmela: Farmácia de Palmela (Retail Park)

Amadora: Pavilhão Desportivo Municipal José Caeiro

Sacavém: Associação Tonik

Centro

Mealhada: Roda Viva – Loja Social da Mealhada

Coimbra: Empresa de Transportes TMP

Viseu: Igreja Nova

Batalha: Centro Paroquial da Batalha

Leiria: Estádio Municipal, quartéis de bombeiros, juntas de freguesia

Fundão: Centro para as Migrações do Fundão (Seminário do Fundão)

Aveiro: Pingo Doce de Aveiro, Pingo Doce de Ílhavo, Pingo Doce de Vagos e Pavilhão do Illiabum

Santarém: Casa Episcopal – Edifício do Seminário

Cartaxo: Loja 6 dos quiosques em frente à Praça de Touros

Guarda: Casa Veritas – Jornal A Guarda

Alcobaça: Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas, Externato Cooperativo da Benedita e Bombeiros

Alentejo e Algarve

Évora: Igreja do Carmo

Évora: Windoor Évora

São Brás de Alportel: Pavilhão Municipal

Nisa: Sede da União de Freguesias do Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão

Portalegre: Papelaria Sarita

Lagos: Windoor Algarve

Tavira: Sede das Guias

Quarteira: Junta de Freguesia

Quarteira: Skyimage - Mediação Imbiliária, Lda

Vilamoura: Remax Smart II

Albufeira: Remax Albufeira Smart

Faro: Remax Select

Açores

Ponta Delgada: Junto ao parque de estacionamento do São Miguel Park Hotel (com faixa SOS Ucrânia)

Ponta Delgada: Associação de Ténis dos Açores

Ribeira Grande: Associação de Bombeiros

Madeira

Funchal: Logislink Madeira

Os representantes diplomáticos da Ucrânia em Portugal sugerem o contacto das seguintes instituições para quem quiser fazer voluntariado ou doar bens:

- Cruz Vermelha (não aceita donativos em bens, apenas em dinheiro)

- Anjos de Misericórdia

- Associação Cultural de Solidariedade e Apoio Coração Bondoso

- Embaixada da Ucrânia (para apoio militar)

- Plataforma Helping Ucrania #helpingucrania

Esta mesma plataforma já fez saber que quem quiser fazer doações deve consultar as associações e locais de entrega de doações para perceber as necessidades em cada uma delas. Água, leite, farinha e roupa já não são, nesta fase, necessários. Veja então o que pode doar: