O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu este sábado à União Europeia (UE) para tomar agora uma decisão sobre a adesão do seu país ao bloco europeu.

“Está na hora de encerrar, de uma vez por todas, a longa discussão e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia”, escreveu Volodymyr Zelensky através do Twitter, depois de ter falado ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no que descreveu como “um novo dia na frente diplomática”.

Volodymyr Zelensky falou também com o Presidente francês, Emmanuel Macron, garantindo, num outro 'tweet' sobre este telefonema, “que as armas e equipamento dos nossos parceiros estão a caminho da Ucrânia”.

“A aliança contra a guerra está a funcionar”, referiu depois de uma noite difícil de luta do exército ucraniano contra as tropas russas.

UE fala em “apoio concreto”

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu ao chefe de Estado da Ucrânia um novo "apoio concreto" do bloco europeu durante um telefonema realizado durante a ofensiva russa, anunciou Volodymyr Zelensky no Twitter.

Na mensagem, o Presidente ucraniano anunciou que contactou o antigo primeiro-ministro da Bélgica para pedir mais "apoio concreto" e falar da "heroica luta dos ucranianos pelo seu futuro".

Além disso, Zelensky sinalizou que este é "um momento crucial" para "encerrar de uma vez por todas a longa discussão sobre a pertença da Ucrânia à União Europeia".

Minutos depois, o presidente do Conselho Europeu respondeu a esta mensagem escrevendo que "a Ucrânia e o seu povo são família" e acrescentou que "mais apoio concreto está a caminho".

"Frente diplomática"

O líder da Ucrânia discutiu também com Ursula von der Leyen a possibilidade de assistência por parte da União Europeia à "luta heróica" do povo ucraniano.

"A Ucrânia está a lutar contra o invasor com armas nas mãos, defendendo sua liberdade e seu futuro europeu. Discuto com @vonderleyen assistência efetiva da UE ao nosso país nesta luta heróica. Acredito que a #UE também escolhe a Ucrânia", afirmou na rede social Twitter.

Da lista de telefonemas do presidente ucraniano estiveram também o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, o presidente suíço Ignazio Cassis e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis. O combate na "frente diplomática" começou com um contacto com o presidente francês, Emmanuel Macron.