O Japão enviou coletes à prova de bala, capacetes, mantimentos e vestuário de inverno para a Ucrânia, sendo esta a primeira vez que doa estes equipamentos a outro país.

O Japão mantém uma postura pacifista, desde a Segunda Guerra Mundial, durante a qual foi bombardeado, em Hiroshima (ilha de Honshu) e Nagasaki (ilha de Kyushu), com a bomba atómica, em agosto de 1945.

O avião de transporte deixou a base aérea de Komaki, no centro do Japão, na terça-feira à noite, rumo à fronteira da Polónia com a Ucrânia.

Numa reunião com o embaixador da Ucrânia em Tóquio, Sergiy Korsunsky, o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, "expressou as mais profundas condolências pelos soldados ucranianos mortos no cumprimento do dever e pelos que pereceram na guerra, bem como um profundo respeito pelos soldados ucranianos e pelo povo que continua a luta", de acordo com uma mensagem publicada pelo Ministério da Defesa nipónico na conta na rede social Twitter.

On March 9, #DefenseMinisterKishi received a courtesy call from H.E. Dr. Korsunsky, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Japan.🇯🇵🇺🇦 pic.twitter.com/eAVIjaYVpx — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 9, 2022

"O Japão opõe-se absolutamente à invasão russa da Ucrânia, que constitui uma grave violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, abalando os alicerces da ordem internacional", afirmou, noutra mensagem.