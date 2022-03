Foram abertos, esta manhã, corredores humanitários em duas cidades ucranianas: Mariupol e Volnovakha. Os civis que queiram fugir da guerra através destes caminhos têm apenas cinco horas para o fazer, entre as 09:00 e as 14:00 horas locais, (07:00-12:00, horas de Lisboa).

O governo ucraniano revelou à agência Reuters que o objetivo é retirar cerca de 200 mil pessoas de Mariupol - uma cidade com cerca de 450 mil habitantes, que está cercada pelas forças russas, mas que continua a resistir apesar da escassez de energia, comida e água potável - e retirar outras 15 mil de Volnovakha.

No entanto, a Câmara Municipal de Mariupol alertou que as forças russas não estão a cumprir com o cessar-fogo acordado em toda a rota do corredor humanitário. "Estamos a negociar com o lado russo para garantir que o cessar-fogo se mantém ao longo de todo o corredor", garantem.

Este corredor passa pelas seguintes cidades: Mariupol - Nikolske - Rozivka - Polohy - Orikhiv - Zaporizhzhia.

Sabe-se ainda que a Cruz Vermelha está no local a controlar a situação.

O controlo de Mariupol é estratégico para a Rússia, uma vez que permitiria garantir uma continuidade territorial entre as forças vindas da Crimeia e as que chegam dos territórios separatistas pró-russos da região de Donbass.

"Levem pessoas convosco, encham os carros ao máximo"

O chefe da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, avisou que as pessoas podem sair através dos seus carros e pediu a todos que "facilitassem a evacuação" destas cidades.

"Levem pessoas convosco, encham os carros ao máximo. É estritamente proibido fazer-se desvios da rota do corredor humanitário. Vai haver várias etapas de evacuação ao longo de vários dias, para que todos aqueles que queiram sair tenham oportunidade de o fazer".

"Peço a todos que confiem apenas nas informações oficiais publicadas em páginas oficiais. Isto é uma questão de segurança humana!", acrescentou.

O assessor do ministro do Interior garantiu, este sábado, que vão surgir novos acordos com a Rússia quanto à criação de mais corredores humanitários para que os civis possam fugir. "Vai haver, definitivamente, mais acordos como este para todos os outros territórios", afirmou.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.