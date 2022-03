A Alemanha, os Estados Unidos e os Países Baixos vão aumentar as contribuições para as tropas da NATO destacadas na Lituânia, noticiou este sábado a agência Efe.

Segundo a agência de notícias espanhola, que cita o ministro da defesa da Lituânia, Arvydas Anusauskas, a Força Aérea Alemã vai contribuir com mísseis defensivos, enquanto os Estados Unidos enviarão um batalhão de tanques blindados, sendo esperado que os Países Baixos aumentem o seu contingente naquele país.

Arvydas Anusauskas, anunciou ainda, via Twitter, que o Ministério da Defesa da Lituânia vai gastar 40 milhões de euros em novas infraestruturas para acomodar as tropas adicionais.

.@LithuanianGovt has allocated €40 million to build the new infrastructure for our Allies in Lithuania. Military camps, with all the accompanying infrastructure and equipment, will start to be built now. This new infrastructure will be available for exercises & accommodation.