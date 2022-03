Pavel Durov, fundador e CEO da plataforma de mensagens instantâneas Telegram, recorreu à sua própria plataforma para explicar a sua posição e da sua empresa em relação à invasão russa da Ucrânia, sublinhando que vai defender a privacidade dos dados dos cidadãos ucranianos.

Numa publicação no seu canal de Telegram, Durov recordou que tem ligações familiares na Ucrânia do lado da mãe e que ainda tem “muitos familiares a viver na Ucrânia”. Recordou também como é que a sua carreira na Rússia acabou.

“Há nove anos, eu era CEO da VK, que era a maior rede social a operar na Rússia e a Ucrânia. Em 2013, a Agência de Segurança Russa, o FSB, exigiu que eu fornecesse os dados privados dos cidadãos ucranianos que utilizavam o VK e que estavam a protestar contra o presidente pró-russo”, pode ler-se.

