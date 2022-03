O preço de referência europeu do gás natural, o holandês TTF, disparou esta quarta-feira para 194,715 euros por megawatt hora (MWh), um máximo histórico, impulsionado pela guerra na Ucrânia, sendo a Rússia um grande produtor e exportador de gás.

Desde que a Rússia, o principal exportador de gás natural da Europa, atacou militarmente a Ucrânia, na quinta-feira, que o preço do gás natural tem subido de forma acentuada.

Nesse dia, o gás natural registou um aumento de 30%.

Preço do petróleo também continua a subir

O preço do petróleo também continua a subir. Esta quarta-feira, a negociação do barril de Brent - que serve de referência para a venda internacional de crude - subiu para 110,03 dólares, no mercado de futuro de Londres, novo máximo desde julho de 2014.

Durante esta madrugada, o Brent, o petróleo de referência da Europa, chegou a ultrapassar os 111 dólares.

O medo de uma crise global de abastecimento de petróleo após a invasão da Ucrânia pela Rússia fez disparar o preço do petróleo bruto, que no dia anterior subiu mais 3,94%.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.