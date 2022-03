O Yandex, o maior motor de busca da Rússia - a resposta de Moscovo à Google - poderá colapsar por falta de recursos financeiros, perante as sanções aplicadas ao regime pelo Ocidente.

A empresa que gere o Yandex e que, segundo a CNN, concentra cerca de 60% do tráfego de pesquisas na internet na Rússia, já admitiu publicamente na quinta-feira que poderá não conseguir pagar as suas dívidas como consequência das dificuldades no mercado financeiro.

O Yandex não foi diretamente alvo de sanções, mas entrará provavelmente em incumprimento. Tem sede nos Países Baixos, mas está listado nos mercados de ações norte-americano e russo, sendo que a negociação na bolsa russa foi suspensa esta semana, numa tentativa de controlar o impacto negativo das sanções impostas pelos Estados Unidos e países da União Europeia.

A bolsa russa permanecerá encerrada até à próxima terça-feira, o que pode ser dramático para o Yandex: os investidores que têm 1,25 mil milhões de dólares em notas conversíveis (títulos que podem ser convertidos em ações) terão direito a pedir reebolso do valor na totalidade - mais juros - se não houver negociação no Nasdaq por mais de cinco dias.

"O grupo Yandex não tem, atualmente, recursos suficientes para reembolsar as notas por inteiro", informou a empresa num comunicado citado pela CNN.

Além dos problemas na bolsa, os controlos de capital introduzidos por Moscovo na sequência das sanções poderão representar outro problema para a empresa, incapaz de movimentar dinheiro para a sede nos Países Baixos.

"Perante a situação em que fomos impedidos de distribuir fundos adicionais das nossas subsidiárias russas para a nossa companhia mãe nos Países Baixos, o Yandex não terá recursos suficientes para reembolsar a maioria das notas", acrescenta a declaração da empresa, que informa estar a organizar um plano de emergência para determinar os passos que se seguem e que "outras fontes de financiamento" poderão estar disponíveis. Recorde-se que o Sberbank, o maior banco da Rússia, foi obrigado a sair da Europa depois de ter sido impedido pelo Banco Central russo de enviar dinheiro para a filial em Viena.

Também as falhas ao nível da tecnologia poderão contribuir para o colapso do motor de busca russo: as grandes tecnológicas ocidentais estão a suspender a entrega de componentes e serviços aos clientes russos e a escassez de software e hardware deverá prejudicar também o Yandex a médio prazo.

O Yandex tinha, no início de fevereiro, segundo a CNN, um valor de mercado de cerca de 17,4 mil milhões de dólares.