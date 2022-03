A Rússia anunciou o cessar-fogo local em várias cidades a partir das 07:00 (hora de Lisboa) desta terça-feira nas cidades de Kiev, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Mariupol, anuncia o Ministério da Defesa Russo, citado pela Reuters. A informação surge após dois dias seguidos em que as forças ucranianas acusam Moscovo de não cumprir as promessas de abertura de corredores humanitários para evacuar algumas cidades, principalmente Mariupol, no sul do país, que se encontra cercada há vários dias.

Esta terça-feira a delegação ucraniana tinha admitido ao sair da reunião com a delegação diplomática russa que tinham sido feitos progressos significativos na área logística dos corredores humanitários sem, no entanto, especificar quais as medidas. A Rússia tem sido acusada de oferecer aos civis ucranianos a possibilidade de sair das cidades bombardeadas apenas em direção à Rússia ou à Bielorrússia.

"Alcançámos alguns resultados positivos no que diz respeito à logística dos corredores humanitários", disse Mykhailo Podoliak, assessor da presidência ucraniana, na sua conta na rede social Twitter.

De acordo com a delegação russa, a próxima ronda de conversas vai acontecer num futuro "muito, muito próximo". Após a conclusão da terceira ronda de conversações entre as duas delegações, Leonid Slutsky afirmou à Reuters que a próxima ronda está para breve, embora não avance com uma data exata.

"A próxima ronda, a quarta, vai ter lugar na Bielorrússia num futuro muito, muito próximo", disse Slutsky à televisão estatal russa. "Não vou avançar com uma data exata para já. Ainda vai ser determinada, talvez amanhã".