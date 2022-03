Em entrevista ao jornal alemão Die Zeit, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desvalorizou as ameaças nucleares feitas por Vladimir Putin, acusando o presidente russo de "bluff" e de um "sinal de fraqueza".

"Acho que a ameaça de uma guerra nuclear é um bluff", disse Zelensky, referindo-se ao discurso de Putin feito no dia 27 de fevereiro, em que disse que tinha ordenado que as forças de dissuasão do seu país – que incluem armas nucleares – estivessem no estado de alerta máximo.

"Só se ameaça com o uso de armas nucleares quando nada mais está a funcionar. (...) Todo o uso de armas nucleares significa o fim para todos os lados", afirmou Zelensky, citado pela CNN Internacional.