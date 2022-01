O hacker Rui Pinto reagiu esta segunda-feira ao ataque informático a que o grupo Impresa (que detém o jornal Expresso e a SIC) foi alvo este domingo, sublinhando que "só uma mente muito retorcida" consegue traçar uma ligação entre os crimes que é acusado e os "ataques devastadores de Ransomware".

Só uma mente muito retorcida consegue fazer uma ligação entre o tipo de crimes pelo qual sou acusado, e ataques devastadores de Ransomware como o que atingiu a Impresa, e que nos últimos meses inoperabilizou hospitais, oleodutos e outros sectores estratégicos de vários países. https://t.co/xpWfvbx7N5 — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) January 3, 2022

A resposta de Rui Pinto surge após ter sido acusado no Twitter de ter estado por trás deste ataque contra o grupo. Na publicação, afirma que este tipo de ataques por Ransomware foram responsáveis por danificar sistemas hospitalares, mas também oleodutos e outros sectores estratégicos.

Naquela que é a sua primeira reação desde que o ataque foi cometido, Rui Pinto não menciona o grupo de hackers, conhecido como o Lapsus Group, que exigem o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso aos sites do grupo Impresa.

Após o ataque informático, o Lapsus Group terá conseguido aceder à página do Twitter do jornal Expresso para publicar a mensagem “Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal”.

Às 20:00 horas desta segunda-feira, as principais páginas do grupo Impresa ainda não estavam acessíveis, com o jornal Expresso a continuar a partilhar notícias através das redes sociais. Em comunicado, o grupo Impresa descreve o ataque como um “atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital” e adiantou que irá apresentar uma queixa-crime pelo sucedido.

Em causa está um tipo de ataque informático conhecido como ransomware, que restringe o acesso a um sistema infetado, exigindo um pagamento em troca do desbloqueio dos serviços. Até ao momento, não foi divulgado o valor pretendido para o desbloqueio dos sites de informação.