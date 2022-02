De acordo com o Boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), nas últimas 24 horas, registaram-se mais 28 mortos e 9.851 novos casos de infeção por Covid-19, em Portugal.

O número de internamentos voltou a descer este sábado, estando internadas agora 1.378 pessoas (menos 123 nas últimas 24 horas). No entanto, registaram-se mais três internamentos nos Cuidados Intensivos, estando agora 201 pessoas nestas unidades.



Do total de óbitos registados esta sexta-feira, nove foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), três no Centro, nove no Norte e um no Alentejo e quatro no Algarve.

A região de LVT foi também a que registou um maior número de novos casos (3.398), seguindo-se o Centro (2.177), o Norte (1.881), o Algarve (643) e o Alentejo (624).

O número de casos ativos diminuiu este sábado para 446.301 e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 19.755 pessoas.