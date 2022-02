O homem indiciado pela tentativa de homicídio qualificado da mulher, nas Caldas da Rainha, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, divulgou o Ministério Publico de Leiria.

O homem, de 62 anos, indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, foi presente a tribunal de turno, que determinou que “o arguido aguardasse os ulteriores termos do inquérito sujeito à medida de coação de prisão preventiva”, pode ler-se na página do Ministério Público (MP).

O homem foi detido em flagrante delito pela PSP da Esquadra das Caldas da Rainha no dia 10, na residência onde habitava com a vítima, de 58 anos, com quem vivia maritalmente, no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

De acordo com o MP, arguido “muniu-se com uma faca de 20 cm de lâmina e dirigiu-se ao quarto onde a vítima estava deitada” e “desferiu-lhe um golpe com a faca no corpo, atingindo-a no braço esquerdo”.

A mulher “levantou-se e tentou sair de casa, tendo sido seguida pelo arguido, que a alcançou no corredor, onde lhe desferiu uma facada na zona abdominal, assim lhe provocando um ferimento que sangrou abundantemente”, pode ler-se na mesma página.

Após a agressão, a vítima foi socorrida por vizinhos, transportada ao hospital e “aí submetida a uma intervenção cirúrgica, de forma a debelar o ferimento abdominal provocado pelo arguido”, acrescenta o MP.

O caso foi divulgado na passada sexta-feira pela PSP, que em comunicado explicou que a agressão tinha tido lugar pelas 23:00 do dia anterior, altura em que "alguns vizinhos residentes no mesmo prédio ouviram os gritos de aflição", tendo solicitado socorro através do número 112.

A PSP montou um dispositivo no terreno, envolvendo várias valências policiais, para "evitar possíveis fugas do suspeito do local onde ocorrera a tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica" e encontrou "a vítima, ensanguentada e em estado grave", na residência do casal.

Aquando da chegada dos polícias, "o agressor fechou-se no interior da residência" e deixou de responder aos chamamentos dos agentes que verificavam a eventual existência de armas de fogo”, pode ler-se no comunicado.

Face ao comportamento do alegado agressor, os agentes optaram por arrombar a porta, intercetando e detendo o suspeito.

A vítima foi submetida a uma intervenção cirúrgica no Centro Hospitalar do Oeste - Unidade de Caldas da Rainha e o agressor foi hospitalizado "visto ter ingerido previamente dezenas de comprimidos e consumido bebidas alcoólicas", informou na altura a PSP.