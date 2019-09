Uma família de refugiados do afeganistão filmou durante três anos a fuga para a Europa com um telemóvel. As imagens deram origem a um documentário.

Trata-se da luta de uma família do afeganistão pela sobrevivência, que passou mais de três anos em fuga. Ao todo, percorreram cerca de seis mil quilómetros a pé, até a Alemanha.

Com apenas três telemóveis, filmaram o caminho que lhes mudou a vida. Esta história emocionante seguiu para o cinema, mas em nada é ficção.

A família continua na Alemanha com o receio de que sejam obrigados a regressar à Hungria, onde viveram durante três meses numa prisão.

"Midnight Traveler" já chegou às salas de cinema norte-americanas, mas ainda não tem data para o lançamento europeu.