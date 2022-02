A Iniciativa Liberal pediu para mudar de lugar no hemiciclo do Parlamento e passar para o centro, o “mais distante dos extremos”, uma pretensão que já foi apresentada formalmente, adiantou esta quarta-feira à agência Lusa fonte oficial do partido.

De acordo com a mesma fonte, há dois anos, quando o partido elegeu o deputado único João Cotrim Figueiredo, a solicitação da Iniciativa Liberal (IL) “nem foi considerada e foi dado como facto consumado” o lugar que ocupou, ou seja, entre o PSD e o CDS-PP.

“Desta vez, em tempo útil, a IL demonstrou formalmente junto da Assembleia da República, ao Presidente e ao Secretário-geral, a sua vontade, tendo apresentado uma análise comparativa do Parlamento Europeu e de diversos parlamentos nacionais, demonstrando que os partidos liberais se posicionam no centro dos hemiciclos, não por uma questão simples de ‘esquerda – direita’, mas por ser nesse formato o lugar mais distante dos extremos”, explicou a fonte oficial à Lusa.

Com o desenho atual do hemiciclo, e caso este pedido seja atendido, o grupo parlamentar da IL ficaria entre PS e PSD.

Assim, o partido que nas eleições legislativas de dia 30 de janeiro conseguiu eleger um grupo parlamentar com oito deputados, defende que “quem deve definir a sua personalidade e posicionamento é cada partido e não os outros”.

“É uma questão de princípio da autodeterminação. Quem tanto fala em autodeterminação entenderá e respeitará”, desafiou.