Uma britânica foi surpreendida ao conseguir chocar um ovo de pato comprado num supermercado, depois de ter visto um vídeo nas redes sociais acerca de incubação.

Adele Philips, de 28 anos, estava às compras quando, inspirada por um vídeo do TikTok, decidiu comprar uma caixa de ovos de pato.

Assim que chegou a casa colocou o ovo num armário com ventilação e encomendou de seguida uma incubadora.

Em declarações à BBC, a mulher admitiu que não tinha muitas esperanças que a sua experiência resultasse em algo significativo e ficou surpreendida quando um dos animais eclodiu “100% saudável”.

A mulher, bombeira de profissão, planeava entregar o animal numa quinta, mas diz que “o seu coração derreteu" e agora quer ficar com o patinho.

Durante todo o processo todos olhavam para mim e pensavam que eu estava louca. Eu estava só a fazer uma experiência, mas todos pensaram que eu acabaria com um ovo cozido”, contou.

Adele batizou o pato de "Braddock Morris" em homenagem à raça Braddock White e ao supermercado, que se chama Little Morris, e já tem a sua própria conta de TikTok.

Os ovos foram comprados no dia 28 de março e o pato nasceu um mês depois, a 29 de abril. Adele descobriu o potencial de um dos ovos ao apontar a luz de um isqueiro sobre eles para ver as veias no interior.