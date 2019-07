A família de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cidadã de dupla nacionalidade britânica e iraniana, teme pela segurança da mulher, que está detida no Irão há mais de três anos. As autoridades prisionais do Irão decidiram mover Nazanin para uma enfermaria psiquiátrica, impedindo a mulher de contactar com a família. Nazanin ficou conhecida depois de fazer uma greve de fome que durou 15 dias. Foi detida, em 2016, por alegada espionagem contra o Estado iraniano, com base em factos que remontam a 2009.

A mulher, que tem residência em Inglaterra, foi detida em abril de 2016, quando estava no Irão para uma visita familiar. Estava com o marido e a filha e embarcavam no voo de regresso a Inglaterra, quando foi presa. O passaporte da filh, então com 22 meses e de nacionalidade britânica, foi confiscado. A menina ficou assim obrigada a permanecer no Irão, com os avós.

Nazanin foi condenada a cinco anos de prisão, depois de ter participado em manifestações contra o regime. A pena viria a ser confirmada num recurso deferido em 2017.

Quem confirmou a notícia foi o marido, Richard Ratcliffe, que tem lutado pela libertação da esposa a partir de Inglaterra. O britânico afirma que a esposa foi movida da prisão onde estava, em Teerão, para uma instituição hospitalar, na segunda-feira. Richard Ratcliffe acrescenta que Nazanin está também impedida de estabelecer quaisquer contactos com a família. O pai da detida terá tentado visitar a filha no hospital, mas o acesso foi-lhe negado. Todas as informações são confirmadas pela campanha Free Nazanin.

Passaram 48 horas desde que tivemos contacto com ela”, disse Richard Ratcliffe à Sky News

Decorre em simultâneo uma petição que pede a libertação da mulher. As assinaturas já passaram os dois milhões de subscritores.

Também a irmã de Nazanin reagiu através das redes sociais, afirmando que “o Irão devia parar de jogar jogos com vidas inocentes”.

This is really worrying and troubling that the IRGC won’t allow her access to family. Iran should stop playing games with innocent lives #FreeNazanin https://t.co/8nW6XBso0G — Shoma (@shoma_banerjee1) July 16, 2019

A mulher, que trabalha na fundação Thomson Reuters, está desde então indiciada por propaganda anti-regime, sendo impedida de aceder a um advogado. Richard Ratcliffe afirma ainda que Nazanin foi obrigada a assinar uma confissão. A única informação disponibilizada à família foi que se tratava de uma questão de segurança nacional. O marido de Nazanin chegou a protestar junto da embaixada do Irão no Reino Unido.

Today the Iranian Embassy tried to stop Richard’s vigil by kicking him off the pavement outside the Embassy. Despite their efforts, Richard remains strong #FreeNazanin #hungry4justice pic.twitter.com/nPIfdq03Mx — Free Nazanin (@FreeNazanin) June 17, 2019

Apesar de estar detida desde 2016, a situação só tomou proporções mediáticas em junho deste ano, quando ambos os membros do casal decidiram avançar com uma greve de fome, que durou 15 dias.

As atenções viram-se agora para a política britânica. Richard Radcliffe já se encontrou com Jeremy Hunt, atual secretário de Estado para os Assuntos Estrangeiros e um dos candidatos a primeiro-ministro do Reino Unido.

Estamos à espera que, independentemente de quem for o primeiro-ministro, assuma responsabilidade pessoal para resolver o caso”, afirmou Richard Ratcliffe à Sky News.

A tensão política entre o Irão e o Reino Unido tem escalado nos últimos anos, sobretudo devido a uma ameaça nuclear por parte do país asiático. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido avisa mesmo que cidadãos com dupla nacionalidade (iraniana e britânica) evitem viajar para o Irão. Recentemente, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi, confirmou a tensão à agência iraniana IRNA: “Este é um jogo perigoso e o nosso conselho é que não se envolvam neste jogo sob influência americana”.