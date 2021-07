Uma criança de quatro anos foi encontrada morta dentro de um baú de brinquedos, no estado norte-americano do Utah. Os pais e restantes familiares procuraram vários dias por Kache Wallis, mas acabaram por dar com o corpo do menino em casa.

A polícia de Hurricane City informou que a criança morreu por asfixia, tudo depois de ter ficado presa numa arca onde guardava os seus brinquedos.

Segundo o New York Post, os médicos legistas descartam qualquer hipótese de a criança ter sido colocada no baú contra a sua vontade, referindo que a morte se deu por asfixia acidental.

A última vez que Kache Wallis tinha sido visto foi quando a avó o foi deitar na noite de sábado. Na manhã seguinte já não estava na cama.

A polícia procurou por toda a casa, mas também não conseguiu encontrar a criança. Foi já numa segunda busca que as autoridades acabaram por encontrar o corpo do menino.