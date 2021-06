O Europeu de futebol terá sete jogos em São Petersburgo, entre os dias 12 de junho e 2 de julho.

A Rússia vai permitir que adeptos estrangeiros com bilhetes para os jogos entrem no país sem visto. No entanto, apenas cidadãos de países com os quais a Rússia retomou voos internacionais poderão cruzar as fronteiras.

O estádio vai limitar a sua ocupação a 50%, ou seja, cerca de 30500 espectadores por jogo. À entrada, todos os adeptos terão de confirmar que leram e perceberam na íntegra o Código de Conduta.

O turismo

São Petersburgo é considerada a capital cultural da Rússia.

O visual e a arquitetura dos séculos XVIII e XIX mantêm a cidade preservada na sua forma original. O centro histórico e os monumentos constituem Património Mundial da UNESCO.

A cidade tem cerca de 4 mil monumentos históricos e culturais e sedia aproximadamente 100 festivais e manifestações de arte e cultura todos os anos.

Em 2019, passaram pela cidade mais de 10 milhões de turistas. Um ano depois, ganhou o prestigiado prémio internacional “World Travel Awards”, considerado o “Óscar do turismo”, na categoria “Destino Cultural Mundial 2020”.

A maior atração cultural é o Museu Hermitage, o segundo maior do mundo. A fachada mais célebre do museu é a do Palácio de Inverno, expoente máximo do estilo barroco na cidade. Além do emblemático prédio verde água, o Hermitage é composto por 10 edifícios, com mais de 3 milhões de peças artísticas.

O Teatro Mariinsky, ao lado do famoso Bolshoi, é um dos mais importantes do mundo. Foi inaugurado em 1860 e era o maior da Rússia no século XIX. Foi palco da estreia de muitas obras-primas de Tchaikovsky, Mussorgsky e Rimsky-Korsakov.

Fonte: Associated Press

Junho é dos meses mais quentes, com o Festival White Nights, as famosas Noites Brancas (11 junho a 2 julho), com performances, concertos, festivais e festas.