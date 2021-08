Uma explosão foi ouvida este domingo à tarde em Cabul, segundo jornalistas da agência de notícias AFP, três dias depois de um ataque no aeroporto da capital afegã, onde vários países estão a concluir as suas operações de retirada.

A informação foi, entretanto, confirmada pelo ministério da saúde afegão à BBC, que adianta ter havido uma "forte explosão" provocada por um rocket que atingiu um edifício residencial perto do Aeroporto.

Até ao momento ainda não está confirmado se a explosão provocou vítimas.

Recorde que os Estados Unidos voltaram a alertar este domingo para uma ameaça "precisa e credível" nos arredores do aeroporto de Cabul e pediram aos cidadãos norte-americanos para saírem da zona.

Devido a uma ameaça precisa e credível, todos os cidadãos norte-americanos que se encontrem nos arredores do aeroporto de Cabul (...) devem sair da zona rapidamente", anunciou a Embaixada dos EUA em Cabul, numa mensagem de alerta, dois dias depois de um atentado que fez mais de 100 mortos no mesmo local.

A ameaça abrange especificamente "o acesso sul, o novo Ministério do Interior e o acesso perto do posto de combustível Panshir a noroeste do aeroporto", de acordo com o mesmo comunicado.