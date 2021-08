As Nações Unidas condenaram o casamento infantil no Zimbabué, depois de Memory Machaya, de 14 anos, ter morrido enquanto dava à luz, numa igreja em Marange, no leste do país.

A morte de Memory Machaya gerou já várias reações de ativistas sobre a violação dos direitos fundamentais das crianças.

O que vemos hoje é uma menina que foi forçada a casar, engravidou e morreu, é uma aberração!. As mulheres não são vistas como seres humanos, com direitos individuais, com escolhas e direito de controlar o corpo", defendeu Everjoice Win, feminista e ativista.

No Zimbabué existem duas leis sobre o matrimónio e nenhuma delas condena o casamento infantil. No mesmo país, a poligamia, casamento entre mais de duas pessoas, também é permitido.

Uma nova lei está em discussão, precisamente para impedir que os jovens possam casar antes dos 18 anos.

Uma em cada três crianças no Zimbabué casam ainda antes de atingir a maioridade.

Esta não é, contudo, uma realidade apenas dos países africanos sendo que também no Sudeste Asiático, em países como o Paquistão ou Bangladesh, 73% das mulheres casaram menores de idade.

A polícia está a investigar as causas da morte da jovem de 14 anos.