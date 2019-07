Treze pessoas, entre as quais passageiros clandestinos, morreram após uma colisão de comboios de mercadorias, no domingo à noite, perto de Pointe-Noire, no sul da República do Congo, segundo fontes do Caminho de Ferro Congo-Océan (CFCO).

Um comboio mineiro teve uma falha técnica e embateu num comboio de mercadorias. Registámos 13 mortos e vários feridos", disse um funcionário do CFCO, que pediu o anonimato, à agência noticiosa francesa AFP.

O acidente aconteceu em Ngondji (ex-Patra), a cerca de dez quilómetros de Pointe-Noire.

O balanço foi confirmado por uma fonte policial, que acrescentou que as vítimas eram principalmente passageiros clandestinos.

Mal dormimos esta noite devido à passagem incessante das ambulâncias que levaram os mortos e feridos do local do acidente até Pointe-Noire", testemunhou um habitante.

O comboio mineiro pertence à empresa Sappro SA e era proveniente de Mayoko, em Niari (sudoeste), a mais de 300 quilómetros de Pointe-Noire, onde a Sappro explora uma mina de ferro.

Construída na época da colonização francesa, a linha Pointe-Noire-Brazzaville é um eixo económico vital.

A circulação esteve interrompida durante dois anos, entre 2016 e 2018, devido a confrontos entre o exército e os ex-combatentes das milícias ninjas na região de Pool, a sul de Brazzaville.

A última catástrofe registada no CFCO provocou 53 mortos, em junho de 2010.