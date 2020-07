A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) alertou hoje para a existência de documentos forjados que pretendem autorizar, indevidamente, a exportação de artefactos culturais de países africanos.

A UNESCO tem recebido “numerosas” denúncias de fraude e tráfico de propriedade cultural africana, que consiste na criação forjada de documentos com o nome e logotipo da organização mundial, por vezes até incluindo cartões de negócio com nomes de seus trabalhadores.

A maioria das vítimas desta fraude reside em França, muitas têm laços com países africanos de língua francesa e acreditam que estão familiarizadas com as práticas locais. O dano cumulativo está estimado em mais de um milhão de euros. A UNESCO está a considerar ação legal para pôr fim a estas fraudes”, pode ler-se num comunicado da organização.