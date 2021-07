Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas após uma explosão de grandes dimensões na noite de quarta-feira que ocorreu na sequência de tentativas do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) de detonar um carregamento de fogos de artifício ilegais no sul de Los Angeles, Estados Unidos.

Logo após a explosão, Arturo Cejas, residente da casa onde a polícia encontrou os fogos de artifício, foi preso sob a acusação de posse de dispositivos destrutivos.

Dez dos feridos são polícias do LAPD e seis são civis.

Testemunhas captaram o momento da explosão, que ocorreu dentro da carrinha da polícia onde foram armazenados os engenhos explosivos, e publicaram nas redes sociais.

Unexpected explosion as the bomb squad tried to detonate homemade explosives in south LA. People injured, cars destroyed, windows shattered. It’s chaos out here right now. @FOXLA pic.twitter.com/YJGo5xptae