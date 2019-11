Um acidente com um camião na ilha de Luzon, no norte das Filipinas, provocou na noite de quinta-feira pelo menos 19 mortos e 22 feridos, anunciaram as autoridades.

De acordo com a polícia local, o acidente ocorreu na cidade de Conner, na província de Apayo, a menos densamente povoada do país.

O camião transportava sobretudo agricultores idosos que regressavam a casa.

Os acidentes rodoviários são frequentes nas Filipinas, onde os transportes são essencialmente assegurados por carros ou camiões em mau estado, com condutores com pouca formação.

Um deputado recentemente qualificou os transportes como “caixões rolantes”.