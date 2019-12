Quinze pessoas morreram e 18 ficaram feridas quando o autocarro onde seguiam caiu de uma ponte sobre um rio gelado no leste da Sibéria, disseram este domingo as autoridades de emergência russas.

Os resultados das primeiras investigações policiais indicam que o acidente terá ocorrido na sequência de um problema na roda dianteira do autocarro durante a travessia da ponte sobre o rio Kuenga, a cerca de 4.900 quilómetro de Moscovo.

Citado pelas agências de notícias russas, o ministro das Emergências adiantou que, além das 15 vítimas mortais, há 18 que sofreram ferimentos.

Imagens de vídeo captadas no local mostram que a frente do autocarro colidiu com o gelo e que a zona dos passageiros colapsou.