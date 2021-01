A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, disse este sábado esperar que a Escócia consiga a independência e possa aderir à União Europeia, sublinhando que o 'Brexit' foi contra a vontade dos escoceses expressa em referendo em 2016.

Estamos agora a passar por um 'Brexit' duro contra a nossa vontade, no pior momento possível, no meio de uma pandemia e recessão económica", lamentou Nicola Sturgeon numa intervenção na página oficial do seu partido pró-independência, o SNP, dois dias após a saída do Reino Unido do mercado único europeu e da união aduaneira.

A primeira-ministra reiterou a sua determinação em realizar um novo referendo sobre a independência escocesa, após o que perdeu em 2014, quando 55% dos escoceses disseram "não" à separação do Reino Unido.

A decisão de convocar o referendo cabe ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que o recusa firmemente.

No entanto, uma grande vitória do SNP nas eleições locais de maio próximo aumentaria a pressão sobre Londres para aceitar uma nova consulta.

De acordo com a última sondagem realizada para o jornal The Scotsman, em meados de dezembro, 58% dos escoceses apoiam agora uma rutura com o Reino Unido, um número sem precedentes.

"Como membro independente da União Europeia, a Escócia seria um parceiro e poderia construir pontes - não apenas para a construção de uma economia mais forte e uma sociedade mais justa, mas para facilitar as relações entre a UE e o Reino Unido", argumentou Sturgeon.

Enquanto os britânicos no seu conjunto votaram 51,9% a favor do 'Brexit' em 2016, 62% dos escoceses manifestaram-se contra a saída da UE.

"Durante os nossos quase 50 anos de filiação, temos beneficiado enormemente das liberdades do mercado único, incluindo a liberdade de circulação. Mais de 230.000 pessoas de toda a Europa fizeram da Escócia a sua casa", disse Sturgeon, explicando que "são amigos e família" e que querem "realmente que eles fiquem".

“[Com a saída da EU], "os nossos cidadãos estarão menos seguros e o seu direito de trabalhar, estudar e viver noutros locais da Europa será cerceado", lamentou, salientando que 2.000 escoceses participaram no ano passado no programa de intercâmbio universitário Erasmus, que o governo britânico abandonou e substituiu pelo seu próprio programa internacional.

"Não queríamos partir e esperamos juntar-nos a vocês logo que sejamos um parceiro igual", concluiu Sturgeon.

O ‘Brexit’ tornou-se efetivo às 23:00 de dia 31 de dezembro, quase um ano depois de o Reino Unido ter oficialmente deixado a União Europeia (UE), em 31 de janeiro de 2020, na sequência do referendo popular de 2016.

Um novo Acordo de Comércio e Cooperação, concluído em 24 de dezembro, entrou em vigor às 23:00 (a mesma hora em Londres e meia-noite em Bruxelas), para suceder ao período de transição pós-Brexit, durante o qual o Reino Unido manteve acesso ao mercado único e o respeito pelas regras europeias.

Rompidos os últimos laços de uma relação de quase 50 anos, o acordo garante o acesso mútuo dos produtos aos dois mercados sem quotas nem taxas aduaneiras, mas passam a existir uma série de barreiras comerciais, como mais controlos aduaneiros e burocracia nas transações económicas.

O Reino Unido deixa de estar sujeito ao Tribunal Europeu de Justiça e passa a determinar a política nacional de imigração, que agora vai tratar os europeus como qualquer cidadão estrangeiro. Os britânicos perdem a liberdade de circulação na UE e o acesso a vários programas comunitários.