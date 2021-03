A Agência Europeia do Medicamento irá convocar uma reunião extraordinária no dia 11 de março para avaliar a eficácia e segurança da vacina da Janssen, subsidiária da gigante farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson.

EMA’s human medicines committee (#CHMP) expected to give its recommendation for #COVID19vaccine from Janssen on 11 March 2021.

👉https://t.co/WlYiJcN4af — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 2, 2021

O regulador europeu refere em comunicado que o Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP), que é responsável pelos pareceres da EMA sobre todas as questões relativas aos medicamentos humanos, está encarregue da realização da reunião.

No domingo, Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa da Infraestrutura, disse que a luz verde deveria surgir no início do mês de março, "já que a Agência Europeia de Medicamentos está a rever todas as informações que a Johnson & Johnson lhe comunicou para poder colocar essa vacina no mercado".

A ministra adiantou que as primeiras doses devem "chegar no final de março ou início de abril porque há um prazo para a produção das doses", o que "ainda está em discussão com o laboratório".

No sábado, o regulador do medicamento norte-americano aprovou a vacina de dose única da Johnson & Johnson para pessoas com mais de 18 anos, tornando-se a terceira vacina aprovada no país, além da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

A vacina de dose única da Johnson & Johnson foi considerada 85,9% eficaz contra as formas graves da doença nos Estados Unidos e é igualmente eficaz contra essas formas graves em 81,7% na Àfrica do Sul e 87,6% no Brasil, assumiu, entretanto, Agência Americana dos Medicamentos.

O fármaco deverá chegar a Portugal no segundo trimestre de 2021. Em caso de aprovação, esta será a quarta vacina a chegar ao país, a qual, ao contrário das outras três que já estão a ser administradas, é de toma única e exige uma menor capacidade de frio para o seu armazenamento.

No âmbito do compromisso da farmacêutica com a Comissão Europeia, está previsto que Portugal receba, ao longo do segundo trimestre, as primeiras 1,25 milhões de vacinas da Janssen que fazem parte de um lote de 4,5 milhões que o país deverá receber ao longo deste ano.