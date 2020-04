A esperança de acabar com a crise causada pelo surto do novo coronavírus está também neste fármaco comercialmente conhecido como Jakavi, usualmente usado para tratar pacientes adultos com mielofibrose, um tipo raro de cancro no sangue.

De acordo com os resultados iniciais, testar um medicamento como o Ruxolitinibe poderia revelar-se eficaz nos tratamentos para combater o Covid-19 em estágios mais complicados.

O fármaco foi testado em duas regiões de itália, onde obteve resultados favoráveis em oito pacientes com idades entre os 28 e os 72 anos. Todos eles apresentavam dificuldades respiratórias mas ainda sem necessidade de recorrerem ao uso de ventiladores.

O diretor de Hematologia do Hospital Livorno, Enrico Capochiani, disse ao diário italiano Il Tirreno que, sendo este um medicamento usado em pacientes com doenças hematológicas, decidiram assim experimentá-lo em doentes infetados com o novo coronavírus, contando para isso com o apoio da Universidade de Pisa e do Conselho de Pesquisa Nacional.

Todos os pacientes tratados tiveram uma doença recente com dados clínicos que confirmavam pneumonia por Covid-19 mas com um quadro que evoluiu para respiração pulmonar assistida, embora as condições clínicas já indicassem internamento iminente nos cuidados intensivos e uma futura intubação. Após a administração do fármaco evoluíram de forma encorajadora, evitando a UCI com respiração assistida", afirmou Capochiani.

O Ruxolitinibe é distribuído pelo grupo farmacêutico suíço "Novartis" que se disponibilizou a dispensá-lo gratuitamente para os doentes infetados que dele necessitarem.