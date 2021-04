França registou 46.677 casos positivos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, depois de dois dias consecutivos acima dos 50.000 contágios diários, contabilizando um total de 4,74 milhões de casos desde o início da pandemia.

No balanço diário de hoje, as autoridades de saúde francesas anunciaram que registaram mais 300 mortes em hospitais nas últimas 24 horas e outras 32 em lares desde terça-feira, elevando o número de mortes para 96.280.

Há hoje 28.726 doentes com covid-19 hospitalizados e 5.254 em unidades de cuidados intensivos, um aumento de 2.092 e 505, respetivamente, nas últimas 24 horas.

Na quarta-feira, o Governo francês alargou a todo o território as medidas anteriormente impostas apenas nas regiões mais afetadas, com as escolas a ficarem encerradas durante pelo menos três semanas, mantendo-se o encerramento de lojas não essenciais e o recolher obrigatório entre as 19:00 e as 06:00 até maio.