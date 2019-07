Dezenas de pais criticaram este domingo a organização da Alameda County Fairgrounds, uma feira de diversões em Pleasanton, Califórnia, nos Estados Unidos, por ter exposto várias crianças a imagens de cariz sexual.

A casa “Magical Midway”, uma das várias que oferecem atividades às crianças, transmitiu nos ecrãs um filme por engano. Em vez do “Crimson Pirate”, uma comédia-aventura sobre piratas, passou nas telas o "Pirates: Blood Brothers", um drama, com várias cenas de nudismo e de sexo.

Quando os pais se aperceberam que as imagens explicitas estavam a ser vistas pelas crianças, cresceram as críticas à organização do evento.

De acordo com a ABC News, os responsáveis pela feira imediatamente retiraram do ar o filme.

A organização emitiu, entretanto, um comunicado com um pedido de desculpa pelo sucedido.