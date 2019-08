O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, atribuiu o título de consorte real à amante, Sineenat Wongvajirapakdi, à frente da esposa, a rainha, com quem casou há menos de três meses. Desta forma, o país assumiu publicamente a poligamia dentro da família real.

A cerimónia para transformar Sineenat Wongvajirapakdi, de 34 anos, em concubina real, realizou-se durante os festejos do 67º aniversário do monarca. Rei e rainha sentaram-se lado a lado enquanto o novo membro da casa real se ajoelhava à sua frente. Seguindo o protocolo real, foi despejada água sobre a cabeça da concubina para oficializar o ato.

Para além do título de consorte real, Sineenat Wongvajirapakdi, que era enfermeira do rei, recebeu mais três, incluindo o de oficial superior da equipa de guarda-costas reais.

Nenhum dos títulos nem qualquer das decisões do rei podem ser criticadas, uma vez que na Tailândia, o desrespeito pela família real pode resultar numa pena de 15 anos de prisão, de acordo com o jornal El País.

Há apenas três meses o monarca casou com Suthida Vajiralongkorn, que tinha sido comissária de bordo da Thai Airways e passou a fazer parte da equipa de guarda-costas de Maha Vajiralongkorn, em 2014. Adotou nesta altura o nome de Suthida Tidjai, tornando-se na quarta esposa do rei e rainha da Tailândia.

As duas mulheres tiveram de submeter-se ao ritual monárquico de coroação na Tailândia, que exige que as mulheres se ajoelhem perante o monarca, num gesto de fragilidade e de respeito para com o soberano.