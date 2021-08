A presidente da Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que 60% dos adultos da UE estão totalmente vacinados contra a covid-19.

A notícia foi apresentada por Ursula Von der Leyen no Twitter, que sublinhou que a vacinação plena "protege-nos contra a covid-19 e as suas variantes".

60% of all adults in the EU are now fully vaccinated.



Full vaccination protects us from #COVID19 and its variants.⁰



Let's stay vigilant. Let's get vaccinated! For our own health – and to protect others. pic.twitter.com/cWiKmkzmxS