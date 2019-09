Um barco incendiou-se esta segunda-feira ao largo da Ilha de Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos da América, com 38 pessoas a bordo. A embarcação afundou-se quando os bombeiros combatiam as chamas, informou a guarda-costeira em comunicado citado pela CNN.

O barco estava a cerca de 18 metros da costa e há "muitas fatalidades", refere a mesma nota. Só cinco pessoas foram resgatadas com vida.

A imprensa norte-americana avança que os passageiros estarão presos nos compartimentos abaixo do deck do Conception, que se encontrava numa viagem de mergulho desde o sábado passado.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA