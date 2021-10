A estimativa da área ocupada pela lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, Canárias, incluindo a terra que entra pelo mar, desde a noite de 28 de setembro, foi significativamente reduzida, passando de 709 hectares para 367,3.

Já as cinzas expulsas cobrem uma superfície de 3.304 hectares.

Esta é a mais recente atualização feita pelo do sistema europeu de satélites de monitorização terrestre Copernicus, com dados recolhidos na sexta-feira.



▶️ Extent of the 🌋lava flow: 367.3 ha

▶️ 880 destroyed 🏠 have been detectedhttps://t.co/Ik72VSm9GR pic.twitter.com/RYnZVTSoxt