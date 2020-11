Um tiroteio junto a uma sinagoga da capital da Áustria, Viena, resultou esta segunda-feira em vários feridos, segundo confirmou a polícia local, que desencadeou uma megaoperação no local.

A polícia de Viena pediu à população que evite locais e transportes públicos.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!