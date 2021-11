Cleo Smith foi encontrada esta terça-feira com vida, mais de duas semanas depois de ter desaparecido de um acampamento na Austrália. Segundo a polícia, a criança de quatro anos foi encontrada durante a madrugada, sendo que um homem foi detido.

O vice-comissário da polícia, Col Blanch, explicou que as autoridades entraram numa casa fechada e encontraram a menina dentro de um dos quartos.

Um dos agentes envolvidos no salvamento pegou na criança ao colo, perguntando-lhe de seguida o nome: "Ela disse 'o meu nome é Cleo'".

A menina já está na presença dos pais, vários dias depois de ter desaparecido na localidade de Carnarvon, a 16 de outubro.

Ellie Smith, mãe de Cleo, tinha sido a última pessoa a ver a menina. Na altura lembra-se de acordar durante a madrugada com a filha a pedir água. Quando acordou, já de manhã, reparou que a criança e o saco de cama já não estavam na tenda.

O caso tomou proporções nacionais, e os principais líderes políticos da Austrália não demoraram a reagir. Foi o caso do primeiro-ministro, Scott Morrison, que falou em "maravilhosas e aliviadoras notícias".

What wonderful, relieving news.



Cleo Smith has been found and is home safe and sound.



Our prayers answered.



Thank you to the many police officers involved in finding Cleo and supporting her family.